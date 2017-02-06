Не менее 45 человек погибли в результате cхода лавины в одной из провинций Афганистана

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Не менее 45 человек погибли, еще 16 получили ранения в результате cхода лавины в афганской провинции Нуристан. Как сообщает Report со ссылкой на Tolonews, под снежными завалами оказался целый посёлок в уезде Барг-и-Матал.

В настоящее время в районе схода лавины по-прежнему продолжается проведение спасательных работ. Местные власти опасаются, что число потерь может возрасти.

Как сообщалось ранее, за последние несколько дней снежные лавины также привели к человеческим жертвам в ряде других провинций – в частности, в провинции Бадахшан погибли 10 человек, в Парване – не менее 14, в Бамиане – ещё по меньшей мере два человека.

На данный момент от последствий сильных снегопадов пострадали 22 провинции страны. Лавины успели нанести урон местной инфраструктуре, а снежные завалы послужили серьёзным препятствием для транспортного сообщения и своевременного поступления помощи в затронутые бедствием районы.