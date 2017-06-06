Названо имя третьего террориста, совершившего в Лондоне теракт

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Названо имя третьего исполнителя теракта в Лондоне, в результате которого погибли семь человек.

Как сообщает Report со ссылкой на итальянскую газету Corriere Della Sera, им являлся Юссеф Загба, родителями которого были подданный Марокко и гражданка Италии.

По данным итальянских спецслужб, молодой человек в марте 2016 года был задержан в аэропорту Болоньи, откуда он пытался вылететь в Турцию, а затем попасть в Сирию. Отмечается, что во время обыска полиция обнаружила в его телефоне фотографии и видеозаписи религиозного содержания, однако ничто не указывало на его прямую связь с радикалами.

После этого спецслужбы внесли его в список лиц, представляющих опасность, а также отправили его данные марокканским и британским спецслужбам.

Напомним, 5 июня Скотленд-Ярд назвал имена двух исполнителей теракта: 27-летний Хурам Шазад Батт, подданный Великобритании, родившийся в Пакистане, и 30-летний Рашид Редван, уроженец либо Марокко, либо Ливии.