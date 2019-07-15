Названы сроки примирения США и Huawei

США могут начать выдавать лицензии американским компаниям для возобновления торговли с китайской Huawei в ближайшие две-четыре недели, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, два американских производителя чипов, которые работали с Huawei до введения ограничений в отношении компании, заявили, что в ближайшее время собираются обратиться к американским властям за лицензиями.

На данный момент американские фирмы могут продавать Huawei только оборудование, необходимое для поддержания работы уже действующих сетей, или же предоставлять обновления для программного обеспечения. Для продаж новой продукции Huawei американским контрагентам нужна специальная лицензия.

Напомним, что в мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американского правительства, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. В результате деятельность китайской компании на американском рынке была значительно ограничена.