​США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги. В черный список министерства торговли внесены Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий.

В заявлении министерства отмечается, что эти компании "с высокой долей вероятности" будут или уже вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.

Также указывается, что попавшие в черный список предприятия являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений. Теперь сотрудничать с этими компания смогут только те американские фирмы, которые получат соответствующие лицензии.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Как рассказал президент Владимир Путин, атака США на Huawei нацелена на сдерживание развития Китая как американского конкурента.