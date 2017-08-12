МИД Венесуэлы назвал президента Перу врагом народа

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ МИД Венесуэлы назвал президента Перу Педро Пабло Кучински врагом народа.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, президента Перу обвиняют в продолжающемся вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и желании подорвать исторически сложившиеся двусторонние отношения наших народов.

Кроме того, ведомство отмечает, что правительство Венесуэлы продолжит укреплять отношения с перуанцами, несмотря на действия элит, возглавляющих Перу.

Напомним, ранее МИД Перу принял решение выслать посла Венесуэлы из страны.