МИД Франции: Ответ на санкции США против Ирана будут выработаны к ноябрю

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Многосторонний ответ на санкции США в отношении Ирана и торгующих с ним предприятий будет выработан к ноябрю.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире местной радиостанции RTL заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Эта тема находится на повестке дня", - сказал французский министр.
Он напомнил, что санкции начнут действовать в августе.
"До этого у нас слишком мало времени. Но к ноябрю, когда ожидается вторая волна, мы должны выработать решения", - добавил Ле Дриан.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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