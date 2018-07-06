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    МИД Франции: Ответ на санкции США против Ирана будут выработаны к ноябрю

    Жан-Ив Ле Дриан: Американские санкции против Ирана начнут действовать в августе
    © Liberation

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Многосторонний ответ на санкции США в отношении Ирана и торгующих с ним предприятий будет выработан к ноябрю.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире местной радиостанции RTL заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

    "Эта тема находится на повестке дня", - сказал французский министр.

    Он напомнил, что санкции начнут действовать в августе.

    "До этого у нас слишком мало времени. Но к ноябрю, когда ожидается вторая волна, мы должны выработать решения", - добавил Ле Дриан.

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