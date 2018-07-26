 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД Эквадора: Ассанж не может вечно находиться в убежище

    Хосе Валенсия: Запрос на предоставление убежища, который был согласован в свое время, должен найти развязку

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не может вечно находиться в убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД южноамериканской страны Хосе Валенсия в интервью газете ABC.

    "Это тема, которая должна обсуждаться в рамках международного права тремя сторонами: британским правительством, эквадорским и адвокатами Ассанжа", - отметил министр.

    По его словам, "запрос на предоставление убежища, который был согласован в свое время, должен найти развязку, потому что нельзя находиться в вечном убежище". "Но сложно предсказать, сколько времени займет поиск решения", - добавил Валенсия.

    Глава ведомства также не считает цензурой тот факт, что официальный Кито просил основателя WikiLeaks не делать политических заявлений, находясь в посольстве страны в Лондоне. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi