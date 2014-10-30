Количество инфицированных вирусом Эболы превысило 13 тыс. человек

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Распространение вируса Эбола в Либерии пошло на спад, однако нет гарантии, что эта тенденция будет долгосрочной".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник генерального директора Всемирной Организации Здравоохранения Брюс Айлуорд. По его словам, эта новость внушает оптимизм.

В свою очередь, глава Миссии ООН по чрезвычайному реагированию на Эболу Энтони Бэнбери и Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр сообщили, что в охваченных лихорадкой странах по-прежнему ощущается дефицит медиков и больниц.

Согласно последним данным ВОЗ, зафиксировано 13 703 случаев заражения вирусом, от которого уже умерли 4922 человек, 272 из них - медработники.