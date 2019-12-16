КНР сделал США представление в связи с высылкой своих дипломатов

Китайские власти сделали США представление в связи с выдворением двух дипломатов КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан на регулярном брифинге.

"Это обвинение - серьезное искажение фактов. Китайская сторона уже сделала Соединенным Штатам представление, выразив протест", - сказал Г.Шуан.

Представитель МИД КНР подчеркнул, что США должны придерживаться положений Венской конвенции и обеспечить защиту прав дипломатов КНР.

"Мы требуем, чтобы американская сторона исправила свои ошибки", - отметил представитель китайского МИД.

Отметим, что власти США тайно выдворили из страны двух сотрудников посольства Китая, заподозрив их в попытке проникнуть на территорию американской военной базы в городе Норфолк (штат Вирджиния). США не высылали китайских дипломатов, обвиняемых в шпионаже, уже более 30 лет.