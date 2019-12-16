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США негласно выслали двух дипломатов КНР впервые за 30 лет

​США негласно выслали двух дипломатов КНР впервые за 30 лет

Впервые за 30 лет власти США выдворили из страны двух китайских дипломатов.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times.

Известно, что дипломатов КНР выдворили в сентябре 2019 года за попытку незаконно проникнуть на военную базу в штате Вирджиния.

Издание сообщает, что по меньшей мере одного из высланных дипломатов подозревают в работе на спецслужбы Китая. Отмечается, что это первая высылка дипломатов КНР за долгие годы.

Известно, что на территорию военной базы оба дипломата попытались проникнуть вместе с супругами. На въезде на объект выяснилось, что у работников посольства нет разрешений, однако китайцы все равно попытались проникнуть на базу. Их удалось задержать и выдворить.

Власти США обвинили дипломатов в попытке определить работу службы безопасности.

Сами нарушители утверждают, что произошло недоразумение из-за плохого знания английского языка.

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