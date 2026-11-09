Мухтар Бабаев: Водная безопасность - стратегический приоритет для Азербайджана
- 09 ноября, 2026
- 17:09
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Водная безопасность является национальным стратегическим приоритетом для Азербайджана.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на сессии по водной безопасности, организованной в Азербайджанском павильоне на COP31.
По его словам, значительная часть водных ресурсов страны формируется за ее пределами, что делает трансграничное сотрудничество жизненно важным.
"Баку и Абшеронский полуостров также зависят от внешних источников пресной воды. Поэтому диверсификация этих источников снабжения является одним из ключевых условий нашей долгосрочной устойчивости", - сказал Бабаев.
Он отметил, что проект опреснения воды Каспийского моря, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства совместно с компанией ACWA Power, на практике воплощает этот подход.
"Проектная мощность установки составит 300 тыс. кубометров питьевой воды в сутки. Он обеспечит дополнительный источник водоснабжения Баку и Абшеронского полуострова, снизив зависимость от существующих запасов пресной воды. Этот проект демонстрирует, как международное сотрудничество может способствовать реализации национальных приоритетов адаптации к изменению климата. Государство определяет общественные потребности, а частные инвестиции и опыт помогают создать необходимую инфраструктуру. Главная цель остается неизменной - обеспечить население надежным и доступным водоснабжением", - сказал он.
По мнению Бабаева, водная безопасность определяет приоритеты климатического финансирования: инвестиции необходимо направлять на предотвращение дефицита воды и связанных с ним угроз для населения и экономики.
"Призываю правительства, бизнес и финансовые институты поддержать финансирование подобных проектов в странах, испытывающих нехватку воды. Наша цель - обеспечить надежное водоснабжение в условиях изменения климата", - подчеркнул Бабаев.