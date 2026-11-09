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    Мухтар Бабаев: Водная безопасность - стратегический приоритет для Азербайджана

    Экология
    • 09 ноября, 2026
    • 17:09
    Мухтар Бабаев: Водная безопасность - стратегический приоритет для Азербайджана

    Водная безопасность является национальным стратегическим приоритетом для Азербайджана.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на сессии по водной безопасности, организованной в Азербайджанском павильоне на COP31.

    По его словам, значительная часть водных ресурсов страны формируется за ее пределами, что делает трансграничное сотрудничество жизненно важным.

    "Баку и Абшеронский полуостров также зависят от внешних источников пресной воды. Поэтому диверсификация этих источников снабжения является одним из ключевых условий нашей долгосрочной устойчивости", - сказал Бабаев.

    Он отметил, что проект опреснения воды Каспийского моря, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства совместно с компанией ACWA Power, на практике воплощает этот подход.

    "Проектная мощность установки составит 300 тыс. кубометров питьевой воды в сутки. Он обеспечит дополнительный источник водоснабжения Баку и Абшеронского полуострова, снизив зависимость от существующих запасов пресной воды. Этот проект демонстрирует, как международное сотрудничество может способствовать реализации национальных приоритетов адаптации к изменению климата. Государство определяет общественные потребности, а частные инвестиции и опыт помогают создать необходимую инфраструктуру. Главная цель остается неизменной - обеспечить население надежным и доступным водоснабжением", - сказал он.

    По мнению Бабаева, водная безопасность определяет приоритеты климатического финансирования: инвестиции необходимо направлять на предотвращение дефицита воды и связанных с ним угроз для населения и экономики.

    "Призываю правительства, бизнес и финансовые институты поддержать финансирование подобных проектов в странах, испытывающих нехватку воды. Наша цель - обеспечить надежное водоснабжение в условиях изменения климата", - подчеркнул Бабаев.

    Мухтар Бабаев Климатическая неделя COP31 Водные ресурсы
    Prezidentin nümayəndəsi: Azərbaycan üçün su təhlükəsizliyi milli strateji prioritetdir
    Mukhtar Babayev: Water security is a strategic priority for Azerbaijan
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