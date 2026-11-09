Анита Ананд: Канада расширила санкции в отношении России

Канада ввела дополнительные санкции в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на заявление МИД Канады, об этом глава внешнеполитического ведомства страны Анита Ананд заявила в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже.

Таким образом, Канада включила в санкционный список еще 38 юридических и 24 физических лица РФ с целью дальнейшего ограничения военного потенциала этой страны. Данные меры призваны увеличить экономические издержки России путем нацеливания на финансовых посредников, в частности криптовалютные биржи, которые способствуют поддержанию военной экономики РФ.

"Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины и будем продолжать вводить санкции против России", – подчеркнула она.