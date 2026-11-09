Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Анита Ананд: Канада расширила санкции в отношении России

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 16:53
    Анита Ананд: Канада расширила санкции в отношении России

    Канада ввела дополнительные санкции в отношении России.

    Как передает Report со ссылкой на заявление МИД Канады, об этом глава внешнеполитического ведомства страны Анита Ананд заявила в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже.

    Таким образом, Канада включила в санкционный список еще 38 юридических и 24 физических лица РФ с целью дальнейшего ограничения военного потенциала этой страны. Данные меры призваны увеличить экономические издержки России путем нацеливания на финансовых посредников, в частности криптовалютные биржи, которые способствуют поддержанию военной экономики РФ.

    "Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины и будем продолжать вводить санкции против России", – подчеркнула она.

    Анита Ананд Российско-украинский конфликт Антироссийские санкции Канада Страны G7
    Kanada Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    19:04
    Фото
    Видео
    Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"
    Внутренняя политика
    18:54
    Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридора
    Другие страны
    18:44
    Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39
    Другие страны
    18:35
    Вэнс встретится с Резаи на следующей неделе
    Другие страны
    18:29
    Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и Украиной
    Другие страны
    18:11
    Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мира
    Экология
    18:00
    В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийстве
    В регионе
    17:55
    Видео
    Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4
    В регионе
    17:52
    Профсоюзы Франции призвали работников госсектора провести новые забастовки 17 ноября
    Другие страны
    Лента новостей