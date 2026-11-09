İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Kanada Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2026
    • 17:20
    Kanada Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Kanada Rusiyaya qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" Kanada Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin XİN başçısı Anita Anand G7 ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin Parisdə keçirilən görüşünün kuluarlarında bildirib.

    Beləliklə, Kanada Rusiyanın hərbi potensialını daha da məhdudlaşdırmaq məqsədilə bu ölkənin daha 38 hüquqi və 24 fiziki şəxsini sanksiya siyahısına daxil edib. Bu tədbirlər Rusiyanın hərbi iqtisadiyyatını dəstəkləməyə kömək edən maliyyə vasitəçilərini, xüsusilə kriptovalyuta birjalarını hədəf almaqla onun iqtisadi xərclərini artırmağa yönəlib.

    "Ukraynaya dəstəyimiz sarsılmazdır və Rusiyaya qarşı sanksiyaları davam etdirəcəyik", - o vurğulayıb.

    Rusiyaya qarşı sanksiyalar Kanada Anita Anand
    Анита Ананд: Канада расширила санкции в отношении России
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:52
    Seneqal sahillərində miqrant qayığının aşması nəticəsində ölənlərin sayı 39-a çatıb
    Digər ölkələr
    18:32
    ABŞ-nin vitse-prezidenti gələn həftə İran rəsmisi ilə görüşəcək
    Digər ölkələr
    18:13
    Fransanı yenidən ümumxalq etirazları bürüyəcək
    Digər ölkələr
    18:07
    Azərbaycanda yük daşımalarının avtomobil nəqliyyatından dəmir yoluna keçirilməsi planlaşdırılır
    İnfrastruktur
    17:56
    Eka Tkeşelaşvili: Ekoloji problemlər təkcə Cənubi Qafqaz üçün deyil, bütün dünya üçün aktualdır
    Ekologiya
    17:51
    Azərbaycanın sement zavodları və metallurgiya müəssisələri karbonun tutulması texnologiyalarına keçəcək
    Sənaye
    17:49
    Video
    İzmirdəki zavodda partlayışda ölənlərin sayı 10-a çatıb - Yenilənib-4
    Region
    17:44
    Raul Qonsales "Ovyedo"nun baş məşqçisi təyin olunub
    Futbol
    17:42
    Ərdoğanın Azərbaycana səfəri müttəfiqliyin geostrateji əhəmiyyətini bir daha nümayiş etdirdi - Rəy
    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti