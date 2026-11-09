На территории академии руководящего состава ВС Германии обнаружен дрон
В регионе
- 09 ноября, 2026
- 17:24
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Беспилотник был обнаружен на территории академии руководящего состава ВС Германии (бундесвера) недалеко от Гамбурга.
Как передает Report, об этом пишет издание Bild со ссылкой на источник.
"На территории академии руководящего состава бундесвера, расположенной в районе Нинштедтен, вечером был обнаружен дрон", - сказал источник.
Дрон, застрявший в кроне дерева, был изначально обнаружен прохожим, который вызвал полицию. Для того, чтобы достать БПЛА с дерева, были задействованы два патруля полиции, пожарный расчет с автолестницей, а также караульная служба академии.
Последние новости
19:17
Пезешкиан: Хаменеи распорядился внести ясность в ситуацию между Ираном и СШАВ регионе
19:04
Фото
Видео
Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"Внутренняя политика
18:54
Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридораДругие страны
18:44
Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39Другие страны
18:35
Вэнс встретится с Резаи на следующей неделеДругие страны
18:29
Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и УкраинойДругие страны
18:11
Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мираЭкология
18:00
В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийствеВ регионе
17:55
Видео
Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4В регионе