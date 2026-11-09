На территории академии руководящего состава ВС Германии обнаружен дрон

Беспилотник был обнаружен на территории академии руководящего состава ВС Германии (бундесвера) недалеко от Гамбурга.

Как передает Report, об этом пишет издание Bild со ссылкой на источник.

"На территории академии руководящего состава бундесвера, расположенной в районе Нинштедтен, вечером был обнаружен дрон", - сказал источник.

Дрон, застрявший в кроне дерева, был изначально обнаружен прохожим, который вызвал полицию. Для того, чтобы достать БПЛА с дерева, были задействованы два патруля полиции, пожарный расчет с автолестницей, а также караульная служба академии.