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    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 16:53
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6.

    Как сообщает Report, об этом заявило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

    Подземные толчки зафиксированы в районе Козан провинции Адана.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 15,35 км.

    Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

    Землетрясение Турция
    Türkiyədə 4,6 maqnitudalı zəlzələ olub
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