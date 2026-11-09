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    Türkiyədə 4,6 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    • 09 noyabr, 2026
    • 16:38
    Türkiyədə 4,6 maqnitudalı zəlzələ olub

    Türkiyədə 4,6 maqnitulalı zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, yeraltı təkan Adana vilayətinin Kozana rayonu ərazisində qeydə alınıb.

    Zəlzələnin dərinliyi 15,35 km olub.

    Zəlzələ Təbii fəlakət Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6
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