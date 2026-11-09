Türkiyədə 4,6 maqnitudalı zəlzələ olub
Region
- 09 noyabr, 2026
- 16:38
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Türkiyədə 4,6 maqnitulalı zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, yeraltı təkan Adana vilayətinin Kozana rayonu ərazisində qeydə alınıb.
Zəlzələnin dərinliyi 15,35 km olub.
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