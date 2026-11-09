Профсоюзы Франции призвали работников госсектора провести новые забастовки 17 ноября

Профсоюзные организации Франции призвали провести новые общенациональные забастовки 17 ноября.

Как передает Report со ссылкой на французские медиа, об этом заявила нлава Всеобщего профсоюза труда (CGT) Софи Бин.

Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, коалиция профсоюзов работников государственного сектора уже призвала к мобилизации и забастовке в следующий вторник, требуя, среди прочего, повышения заработной платы.

"Пока зарплаты не повышаются, пока мы не получаем ответа на наши требования, мобилизация будет продолжаться. Сейчас необходимо начать переговоры повсюду. Они должны привести к повышению заработной платы ", - заявила она.

Она выразила недовольство решением властей увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 23 евро с 1 декабря 2026 года, тогда как с 1 января 2027 года минимальные зарплаты и так должны проиндексировать на 18 евро. Она напомнила, что в 122 из 200 отраслей экономики Франции минимальные зарплаты все еще ниже официального МРОТ, и потребовала от правительства ускорить работу по принуждению таких предприятий к повышению зарплат не в 2028 году, а гораздо раньше.

Ранее сегодня министр труда Жан-Пьер Фаранд заявил о том, что с начала декабря МРОТ увеличится на 1,6%. Таким образом, с 1 декабря МРОТ во Франции составит 1 502 евро в месяц после вычета обязательных взносов.

Повышение МРОТ в стране станет первым с 2012 года.