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    Умеров: Украинская делегация отправилась в Абу-Даби

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 17:18
    Умеров: Украинская делегация отправилась в Абу-Даби

    Украинская переговорная делегация отправилась в Абу-Даби для участия в трехсторонней встрече представителей Украины, США и России.

    Как передает Report cо ссылкой на украинские медиа, об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустем Умеров.

    Она пройдет 10-11 ноября.

    Умеров отметил, что параллельно в эти же дни в Абу-Даби будут находиться представители европейских государств, в частности, стран формата Е4 - Британии, Франции, Германии и Италии, а также делегаты от НАТО и Еврокомиссии. Украинская сторона проведет с ними отдельные встречи.

    По словам главы СВР, для Украины принципиально важно сохранять тесную координацию со всеми ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и совместное понимание дальнейших действий. Главной целью Украины на переговорах остается достижение мира, обеспечение гарантий безопасности и возможности для послевоенного восстановления страны.

    Рустем Умеров Российско-украинский конфликт Абу-Даби (ОАЭ)
    Umerov: Ukrayna nümayəndə heyəti Əbu-Dabiyə yola düşüb
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