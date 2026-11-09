Умеров: Украинская делегация отправилась в Абу-Даби

Украинская переговорная делегация отправилась в Абу-Даби для участия в трехсторонней встрече представителей Украины, США и России.

Как передает Report cо ссылкой на украинские медиа, об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустем Умеров.

Она пройдет 10-11 ноября.

Умеров отметил, что параллельно в эти же дни в Абу-Даби будут находиться представители европейских государств, в частности, стран формата Е4 - Британии, Франции, Германии и Италии, а также делегаты от НАТО и Еврокомиссии. Украинская сторона проведет с ними отдельные встречи.

По словам главы СВР, для Украины принципиально важно сохранять тесную координацию со всеми ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и совместное понимание дальнейших действий. Главной целью Украины на переговорах остается достижение мира, обеспечение гарантий безопасности и возможности для послевоенного восстановления страны.