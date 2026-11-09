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    Umerov: Ukrayna nümayəndə heyəti Əbu-Dabiyə yola düşüb

    Region
    • 09 noyabr, 2026
    • 17:40
    Umerov: Ukrayna nümayəndə heyəti Əbu-Dabiyə yola düşüb

    Ukrayna nümayəndə heyəti Ukrayna, ABŞ və Rusiya nümayəndələrinin üçtərəfli görüşündə iştirak etmək üçün Əbu-Dabiyə yola düşüb.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Rustem Umerov bildirib.

    Görüş noyabrın 10-11-də keçiriləcək.

    Umerov qeyd edib ki, Avropa dövlətlərinin, xüsusilə Britaniya, Fransa, Almaniya və İtaliyanın nümayəndələri, eləcə də NATO və Avropa Komissiyasının təmsilçiləri də həmin günlərdə Əbu-Dabidə olacaq. Ukrayna tərəfi onlarla ayrı-ayrılıqda görüşlər keçirəcək.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Rustem Umerov
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