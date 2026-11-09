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    IATA: Обработка одной транзакции обходится авиакомпаниям дороже, чем прибыль с пассажира

    Инфраструктура
    • 09 ноября, 2026
    • 17:16
    IATA: Обработка одной транзакции обходится авиакомпаниям дороже, чем прибыль с пассажира

    Совокупные затраты мировых авиаперевозчиков на проведение платежных операций по итогам 2025 года достигли отметки в 24,5 млрд долларов США.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

    Согласно опубликованному в понедельник сообщению ассоциации, расходы авиакомпаний на обработку платежей выросли на 10,4% в сравнении с 2023 годом, тогда как совокупный объем продаж за аналогичный период увеличился лишь на 7,7% - с 977 млрд долларов до 1,05 трлн долларов.

    В 2025 году авиаперевозчики по всему миру обработали транзакции на общую сумму 1,05 трлн долларов. Средняя стоимость проведения одной платежной операции при этом составила 5 долларов в расчете на одного пассажира. Для сравнения: по прогнозам IATA, чистая прибыль авиакомпаний в 2026 году ожидается на уровне 4,5 доллара на пассажира.

    "Авиатранспортная отрасль отличается высокой конкуренцией и требует масштабных капитальных вложений при исторически невысокой маржинальности. В подобных условиях крайне важно детально оценивать каждую категорию издержек. Расходы на обработку платежей увеличиваются опережающими темпами по сравнению с выручкой перевозчиков, и подобная динамика не может быть устойчивой в долгосрочном горизонте", - отмечается в сообщении со ссылкой на слова исполняющей обязанности генерального директора и финансового директора IATA Сандрин Ле Борнь.

    Она подчеркнула, что данная ситуация свидетельствует о потребности в более результативном контроле над затратами, невзирая на технологическое развитие. Детальная структура расходов авиаперевозчиков на платежные процессы в объеме 24,5 млрд долларов за 2025 год распределилась следующим образом: 20,7 млрд долларов (84,5% от общей суммы) были направлены на платежные комиссии и прямые издержки по завершению транзакций; 2,9 млрд долларов (11,8%) составили операционные затраты, охватывающие расходы на платежную инфраструктуру, задержки в получении средств, оплату труда сотрудников и выполнение регуляторных норм; 0,9 млрд долларов (3,7%) были утрачены вследствие мошеннических действий или неоплаченных заказов. Максимальные издержки на одну операцию по-прежнему приходятся на оплату банковскими картами: средняя комиссия по ним составила 2,53%, что заметно превышает среднее расчетное значение по всем платежным методам - 1,97%.

    Минимальные расходы были зафиксированы при использовании альтернативных платежных инструментов, где комиссии начинались от 0,01%. В ответ на нарастающую финансовую нагрузку IATA формирует рекомендации по оптимизации платежных процедур, в том числе по внедрению альтернативных способов оплаты. По итогам глобального опроса пассажиров IATA за 2025 год, 29% путешественников отдают предпочтение цифровым кошелькам, а 8% - локальным сервисам мгновенных платежей.

    Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
    IATA: Processing single transaction costs airlines more than profit earned per passenger
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