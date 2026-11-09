Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Азербайджан увеличил расходы на импорт одежды из Турции более чем на 21%

    Бизнес
    • 09 ноября, 2026
    • 17:45
    Азербайджан увеличил расходы на импорт одежды из Турции более чем на 21%

    В январе–октябре 2026 года Азербайджан импортировал из Турции одежду на сумму $54,094 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В октябре Турция экспортировала в Азербайджан одежду на $4,927 млн, что на 7,9% меньше, чем годом ранее.

    Общий объем экспорта одежды из Турции за январь–октябрь сократился на 3,8% в годовом исчислении, составив $13,659 млрд. В октябре этот показатель, напротив, вырос на 14,1% - до $1,296 млрд.

    Ассамблея экспортеров Турции Импорт из Турции
    Azərbaycan Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri 21 %-dən çox artırıb
    Azerbaijan increases spending on clothing imports from Türkiye by more than 21%
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    19:04
    Фото
    Видео
    Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"
    Внутренняя политика
    18:54
    Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридора
    Другие страны
    18:44
    Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39
    Другие страны
    18:35
    Вэнс встретится с Резаи на следующей неделе
    Другие страны
    18:29
    Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и Украиной
    Другие страны
    18:11
    Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мира
    Экология
    18:00
    В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийстве
    В регионе
    17:55
    Видео
    Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4
    В регионе
    17:52
    Профсоюзы Франции призвали работников госсектора провести новые забастовки 17 ноября
    Другие страны
    Лента новостей