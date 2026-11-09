Азербайджан увеличил расходы на импорт одежды из Турции более чем на 21%

В январе–октябре 2026 года Азербайджан импортировал из Турции одежду на сумму $54,094 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре Турция экспортировала в Азербайджан одежду на $4,927 млн, что на 7,9% меньше, чем годом ранее.

Общий объем экспорта одежды из Турции за январь–октябрь сократился на 3,8% в годовом исчислении, составив $13,659 млрд. В октябре этот показатель, напротив, вырос на 14,1% - до $1,296 млрд.