Азербайджан увеличил расходы на импорт одежды из Турции более чем на 21%
Бизнес
- 09 ноября, 2026
- 17:45
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В январе–октябре 2026 года Азербайджан импортировал из Турции одежду на сумму $54,094 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В октябре Турция экспортировала в Азербайджан одежду на $4,927 млн, что на 7,9% меньше, чем годом ранее.
Общий объем экспорта одежды из Турции за январь–октябрь сократился на 3,8% в годовом исчислении, составив $13,659 млрд. В октябре этот показатель, напротив, вырос на 14,1% - до $1,296 млрд.
Azərbaycan Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri 21 %-dən çox artırıb
Azerbaijan increases spending on clothing imports from Türkiye by more than 21%
Последние новости
19:04
Фото
Видео
Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"Внутренняя политика
18:54
Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридораДругие страны
18:44
Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39Другие страны
18:35
Вэнс встретится с Резаи на следующей неделеДругие страны
18:29
Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и УкраинойДругие страны
18:11
Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мираЭкология
18:00
В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийствеВ регионе
17:55
Видео
Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4В регионе
17:52
Профсоюзы Франции призвали работников госсектора провести новые забастовки 17 ноябряДругие страны