СМИ: Израиль откроет первую дипломатическую миссию в ОАЭ

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Израиль откроет свою первую дипломатическую миссию в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает Report, об этом пишет Haaretz cо ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.

Сообщается, что дипмиссия будет аккредитована при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Чиновник отметил, что работы для формального открытия дипмиссии находятся на завершающей стадии.

Ожидается, что ее возглавит дипломат Рами Хатан, который в скором времени отправится в Абу-Даби.

Отметим, что среди арабских стран Израиль имеет посольства в Египте и Иордании. Отношения между Израилем и ОАЭ ухудшились после того, как силы Моссад убили 19 января 2010 года в Дубае главу военного крыла ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха, который разыскивался в Израиле. После этого ОАЭ запретил въезд в страну всех граждан, которые могут быть заподозрены в том, что они являются евреями.