​Иракская армия освободила от ИГИЛ район вблизи границы с Сирией

Баку. 26 Марта. REPORT.AZ/ Иракские бойцы-езиды и племенные отряды освободили от боевиков радикальной группировки ИГИЛ территорию в районе города Синджар близ границы с Сирией.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракскую армию.

Согласно заявлению армии, военнослужащие смогли взять под контроль районы Ум аль-Дибан (Um al-Diban) и Ум Джураис (Um Jurais). Тем самым Ирак отрезал ключевой путь снабжения для боевиков ИГ.

Город Синджар, расположенный в провинции Найнава в округе Синджар на границе с Сирией в 400 километрах к северо-западу от Багдада, заселенный в основном курдами-езидами, был захвачен террористами ИГИЛ в августе прошлого года, в результате чего из города бежали около 200 тысяч человек.

Как уточняет агентство, в ноябре минувшего года курдские силы пешмерга и бойцы-езиды освободили город Синджар.