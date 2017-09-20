Имя Мухаммед вошло в 10-ку популярных имен новорожденных в Великобритании

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Мужское имя Мухаммед заняло восьмую строчку в списке самых популярных имен, которые родители давали своим новорожденным детям в прошлом году в Англии и Уэльсе, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Национальная статистическая служба Великобритании сообщает, что всего в прошлом году в Англии и Уэльсе родились 3908 Мухаммедов.

Больше всего младенцев мужского пола получили имя Оливер - более 6,6 тыс. Кроме того, в тройку самых популярных имен вошли имена, которые носят британские принцы, - Гарри и Джордж. Также среди других любимых британских имен - Джек, Джейкоб, Ной, Чарли, Томас и Оскар.

Самыми популярными женскими именами младенцев стали Оливия (более 5 тыс. детей), Амелия (более 4,7 тыс.) и Эмили (более 3,5 тыс.). Также в топ-10 вошли имена Айла, Ава, Изабелла, Лили, Джессика, Элла и Мия.

Всего в Англии и Уэльсе в прошлом году родилось более 696 тыс. детей.