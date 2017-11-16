ИГ взял ответственность за взрыв в Кабуле - ОБНОВЛЕНО-3

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший в столице Афганистана, передает Report со ссылкой на Reuters.

***14:45

Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 18 человек, передает Report со ссылкой на TOLO News.

Среди погибших восемь полицейских.

***14:15



Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 10 человек, передает Report со ссылкой на афганские СМИ.

Жертвами взрыва стали пять полицейских.

***13:52

В ресторане в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, передает Report со ссылкой на TOLO News.

Очевидцы взрыва сообщили, что взрыв произошел снаружи ресторана, где проходила встреча членов партии "Исламского общества Афганистана" с участием экс-советника президента Ашрафа Гани Зия Масуда.

По первоначальным данным в результате взрыва погибли два человека, восемь получили ранения. Очевидцы сообщили также, что взрывом уничтожены три машины.

На место прибыли кареты скорой помощи, силы безопасности оцепили ресторан.