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    ИГ взял ответственность за взрыв в Кабуле - ОБНОВЛЕНО-3

    В результате взрыва погибли 18 человек, из них 8 - сотрудники местной полиции

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший в столице Афганистана, передает Report со ссылкой на Reuters.

    ***14:45
    Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 18 человек, передает Report со ссылкой на TOLO News.

    Среди погибших восемь полицейских.

    ***14:15

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 10 человек, передает Report со ссылкой на афганские СМИ.

    Жертвами взрыва стали пять полицейских.

    ***13:52

    В ресторане в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, передает Report со ссылкой на TOLO News.

    Очевидцы взрыва сообщили, что взрыв произошел снаружи ресторана, где проходила встреча членов партии "Исламского общества Афганистана" с участием экс-советника президента Ашрафа Гани Зия Масуда.

    По первоначальным данным в результате взрыва погибли два человека, восемь получили ранения. Очевидцы сообщили также, что взрывом уничтожены три машины.

    На место прибыли кареты скорой помощи, силы безопасности оцепили ресторан.

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