Главред WikiLeaks: Ассанж может подать иск в Европейский суд

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может воспользоваться правом подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако нет оптимизма относительно его освобождения.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА "Новости" главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

"Я не знаю, возможно ли это сделать на таком основании. Вы должны исчерпать все легальные возможности в судах вашей страны, прежде чем сделать это, но я могу предположить, что это в итоге будет сделано. Но я не слишком оптимистичен, что его освободят. Так что это будет многолетнее содержание под стражей", - подчеркнул К.Храфнссон.

В свою очередь спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер заявил, что Д.Ассанж демонстрирует все признаки человека, который долгое время находился под сильным психологическим давлением. По его мнению, это может стать основанием для подачи иска в ЕСПЧ, но вначале необходимо исчерпать все юридические возможности для защиты в национальных судах Великобритании.

Отметим, что 11 апреля 2019 года Д.Ассанжа, скрывавшегося в посольстве Эквадора в Лондоне, задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.