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Джулиан Ассанж арестован в центре Лондона - ФОТО - ВИДЕО

Джулиан Ассанж арестован в центре Лондона

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в центре Лондона. 

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в британской полиции.

Полицейские были приглашены в посольство Эквадора, где находился Ассанж, после того, как Эквадор принял решение отозвать его политическое убежище.

Ассанж с 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. 

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