Глава Еврогруппы: Brexit ограничит доступ британских структур к рынку ЕС

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ По мнению главы Еврогруппы Йеруна Дейсселблума, выход Великобритании из Евросоюза ограничит доступ финансовых институтов страны к внутреннему европейскому рынку, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В интервью телеканалу RTL Дейсселблум заявил, что "платой" за Brexit также станет то, что финансовые центры-соперники лондонского Сити (Амстердам и Франкфурт) от этого только выиграют.

Он добавил, что несколько лет назад в азиатской версии Financial Times Лондон назывался городом для ведения бизнеса в ЕС. При этом теперь такую рекламу разместить будет нельзя, поэтому азиатские партнеры поедут в Нидерланды и ФРГ.