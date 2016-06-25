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    Глава Еврогруппы: Brexit ограничит доступ британских структур к рынку ЕС

    Платой за Brexit также станет то, что финансовые центры-соперники лондонского Сити от этого только выиграют

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ По мнению главы Еврогруппы Йеруна Дейсселблума, выход Великобритании из Евросоюза ограничит доступ финансовых институтов страны к внутреннему европейскому рынку, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    В интервью телеканалу RTL Дейсселблум заявил, что "платой" за Brexit также станет то, что финансовые центры-соперники лондонского Сити (Амстердам и Франкфурт) от этого только выиграют.

    Он добавил, что несколько лет назад в азиатской версии Financial Times Лондон назывался городом для ведения бизнеса в ЕС. При этом теперь такую рекламу разместить будет нельзя, поэтому азиатские партнеры поедут в Нидерланды и ФРГ.

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