​Германия свернет свою военную миссию в Турции в ближайшие месяцы

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Правительство ФРГ в ближайшие месяцы завершит миссию бундесвера (вооруженные силы ФРГ) на юге Турции и уберет оттуда свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, размещенные у границы с Сирией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Минобороны ФРГ, подтвердив тем самым информацию, опубликованную ранее в субботу изданием Spiegel online.

Мандат на участие немецких военнослужащих в миссии истекает в конце января следующего года и предусматривает отправку в Турцию в случае необходимости до 400 солдат бундесвера. По данным Spiegel, в правительстве ФРГ приняли решение не продлевать его. Уже в субботу Кабмин намерен проинформировать бундестаг о своих планах, отметило издание.

В настоящее время в Турции находятся около 260 военнослужащих ФРГ. В минобороны подчеркнули, что угрозы нападения на Турцию с территории Сирии больше не существует, а потому миссия фактически теряет свое значение.

В конце 2012 года Анкара запросила НАТО о предоставлении ракет с целью не допустить ударов по своей территории с сирийской стороны. В январе 2013 года в 100 км от границы с САР в районе турецкого города Кахраманмараш были размещены две немецкие установки ЗРК. США и Нидерланды также предоставили Анкаре по два комплекса.