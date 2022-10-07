Германия и Франция инициировали в ЕС новые санкции против Ирана

Германия и Франция инициировали новые санкции против Ирана в связи с жестоким подавлением женских протестов.

Германия и Франция инициировали новые санкции против Ирана в связи с жестоким подавлением женских протестов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Она сообщила, что посла Ирана в Берлине уже дважды вызывали в связи с данной ситуацией.

"Мы задействуем против тех, кто несет ответственность за жестокие репрессии, средства, которые у нас есть в распоряжении. Это, в частности, новые санкции, которые мы инициировали вместе с Францией на европейском уровне в дополнение к уже существующим санкционным пакетам, которые насчитывают свыше 550 структур, институтов или лиц в Иране", - заявила Бербок. Она выразила надежду на то, что дополнительные санкции будут приняты на следующем саммите ЕС.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что в черные списки предлагается внести 16 лиц и организаций.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи обвинил власти США и Израиля в организации массовых беспорядков в стране, которые начались после смерти задержанной из-за неправильно надетого хиджаба Махсы Амини.