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Президент Ирана: Смерть Махсы Амини нуждается в расследовании

Президент Ирана: Смерть Махсы Амини нуждается в расследовании Смерть 22-летней Махсы Амини, вызвавшая протесты в стране, нуждается в расследовании
В регионе
23 сентября 2022 г. 12:44
Президент Ирана: Смерть Махсы Амини нуждается в расследовании

Смерть 22-летней Махсы Амини, вызвавшая протесты в Иране, нуждается в расследовании.

Как передает Report со ссылкой на I24News, об этом президент Ирана Ибрахим Раиси сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Он повторил заключение коронера о том, что она не была избита полицией нравов, которая задержала ее на прошлой неделе в Тегеране за то, что она не носила платок должным образом. "Но я не хочу спешить с выводами", - сказал Раиси, добавив, что "если есть виновная сторона, это, безусловно, должно быть расследовано".

"Я связался с семьей погибшей при первой же возможности и лично заверил их, что мы будем продолжать расследование инцидента", добавил Раиси.

Через несколько часов после того, как Вашингтон ввел санкции в отношении полиции нравов, Раиси также обвинил Запад в "двойных стандартах", указав на убийства, совершенные полицией в США, и приведя статистические данные о смертях женщин в Великобритании.

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Версия на английском языке Iran’s President vows probe into Mahsa Amini’s death amid protests
Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti "hicaba görə öldürülən" qadının işinin araşdırılacağına söz verib

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