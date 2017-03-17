Генсек: Сокращение финансирования со стороны США может подорвать реформу ООН

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Антониу Гутерриш опасается, что резкое сокращение финансирования ООН со стороны Вашингтона подорвет усилия по реформированию всемирной организации и ее деятельность по борьбе с терроризмом. Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном заявлении генерального секретаря ООН.

Глава ООН заявил, что готов обсудить с США и со всеми другими странами вопрос о том, как добиться большей рентабельности организации.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что сегодня крайне важно устранять основные причины терроризма, а это значит, что необходимо финансировать деятельность по предотвращению и урегулированию конфликтов, борьбе с воинствующим экстремизмом, поддержанию мира, миростроительству, устойчивому развитию, по соблюдению прав человека и по своевременному реагированию на гуманитарные кризисы.

"Международное сообщество сталкивается с громадными вызовами, справиться с которыми можно лишь с помощью сильной и эффективной многосторонней системы, основополагающим столпом которой продолжает оставаться ООН", - говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сократит финансирование ООН из американского бюджета на 40%.