Генсек: НАТО продолжает наблюдать присутствие российских войск у границы с Украиной

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ НАТО продолжает видеть "значительное присутствие российских войск" у границы с Украиной и усиление военной активности РФ по всей Европе.

Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД альянса 2-3 декабря в Брюсселе.

"Мы наблюдаем значительное наращивание военного присутствия и вокруг Украины; широкомасштабную передачу сепаратистам российского современного оружия и переброску военного персонала", - сказал он.