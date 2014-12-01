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    Генсек: НАТО продолжает наблюдать присутствие российских войск у границы с Украиной

    Мы наблюдаем значительное наращивание военного присутствия и вокруг Украины

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ НАТО продолжает видеть "значительное присутствие российских войск" у границы с Украиной и усиление военной активности РФ по всей Европе. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь  НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД альянса 2-3 декабря в Брюсселе.

    "Мы наблюдаем значительное наращивание военного присутствия и вокруг Украины; широкомасштабную передачу сепаратистам российского современного оружия и переброску военного персонала", - сказал он. 

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