Экс-президента Мальдив приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд Мальдивской Республики признал бывшего президента страны Абдуллу Ямина виновным в отмывании денег, приговорив его к пяти годам тюрьмы и штрафу в 5 млн. долларов США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Суд, в частности, инкриминировал А.Ямину присвоение 1 млн. долларов США из государственных средств, полученных за счет сдачи земли в аренду частным компаниям под строительство гостиниц.

Генеральная прокуратура Мальдив в ходе суда настаивала на ужесточении приговора за попытки препятствовать следствию и дачу ложных показаний. Абдулла Ямин не признал себя виновным и отрицал выдвинутые против него обвинения.