Египет закрывает границы и повышает стоимость турвизы

Власти Египта, закрывают границы с 19 марта и повышают стоимость туристической визы в четыре раза, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.Глава правительства Мустафа Мадбули принял решение прекратить международное авиасообщение с 19 по 31 марта. Все желающие иностранные граждане могут покинуть Египет до этого срока.Чтобы поддержать иностранный турпоток, с первого июня 2020 года Египет вводит пятилетнюю туристическую визу. Стоимость ее оформления онлайн или в консульстве Египта составит 100 долларов. Виза даст возможность многократного въезда в страну, но на срок не более 90 суток.Новая виза не отменяет действие прежней однократной туристической визы сроком действия 30 дней и стоимостью 25 долларов.
Египет закрывает границы и повышает стоимость турвизыЕгипет закрывает границы и повышает стоимость турвизы
https://report.az/storage/news/6213565ba680ee9123690a028089cc6a/51ac1dcc-a6bf-4406-aa8a-e8a67707d8cb_292.jpg
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