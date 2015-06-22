​Египет назначил первого посла в Израиле за три года

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Власти Египта назначили первого за три года посла в Израиле.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в сообщении, распространенном государственным информагентством MENA.

«Президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси издал указ о назначении новых дипломатов за рубежом, которые включают... посла Хазема Хайрата в качестве египетского посла в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данное решение свидетельствует об улучшении отношений между двумя странами.