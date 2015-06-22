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    ​Египет назначил первого посла в Израиле за три года

    Данное решение свидетельствует об улучшении отношений между двумя странами

    Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Власти Египта назначили первого за три года посла в Израиле.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в сообщении, распространенном государственным информагентством MENA.

    «Президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси издал указ о назначении новых дипломатов за рубежом, которые включают... посла Хазема Хайрата в качестве египетского посла в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.

    Как отмечается, данное решение свидетельствует об улучшении отношений между двумя странами.

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