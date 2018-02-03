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    Десять тысяч человек эвакуировали из-за наводнения в Аргентине

    Власти ввели режим чрезвычайной ситуации

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Из-за сильного наводнение десять тысяч человек эвакуировали в Аргентине, cообщает Report со ссылкой на телеканал "Россия 24". 

    Самая сложная ситуация - на северо-западе страны. Там из-за обильных дождей вышла из берегов река. Ее уровень поднялся на 6 метров. Дороги полностью затоплены, здания разрушены.

    Ранее в провинции Чако из-за наводнения затопленными оказались более 9 тысяч домов. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

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