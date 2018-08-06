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    Число жертв взрыва в Болонье увеличилось до двух, 84 человека пострадали - ОБНОВЛЕНО - 4 - ВИДЕО

    Причиной могло стать ДТП с участием автовоза или бензовоза

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве в итальянской Болонье возросло до двух, 84 человека пострадали. 14 человек находятся в тяжёлом состоянии.

    Как передает Report, об этом сообщает местная газета "Репубблика".

    ***17:58

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб и 55 пострадали в результате взрыва и пожара на окраине итальянского города Болонья около аэропорта, передает Report со ссылкой на телеканал Rainews24.

    ***17:25

    Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва и пожара на эстакаде на северо-западной окраине итальянского города Болонья, передает Report со ссылкой на телеканал Rainews24.

    Пожарная служба подтвердила, что причиной инцидента стал взрыв бензовоза.

    ***17:13

    Взрыв на автостраде не затронул аэропорт Болоньи, он работает по расписанию, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Взрыв после ДТП на объездной автомагистрали в Болонье. Аэропорт не затронут. Рейсы на данный момент осуществляются согласно расписанию", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

    Местные СМИ отмечают, что причиной могло стать ДТП с участием автовоза или бензовоза. Пламя распространилось на машины, которые находились в дилерских центрах.

    Как передает телеканал Rainews24, в результате инцидента есть пострадавшие, на место направлены кареты скорой помощи, пожарные машины и вертолет.

    Движение на автомагистрали в северо-западном пригороде Болоньи заблокировано в обе стороны.

    ***16:38

    Мощный взрыв произошел близ аэропорта итальянского города Болонья, передает Report со ссылкой на "Итерфакс".

    Очевидцы в соцсетях публикуют видео и фото с места события - на кадрах виден высокий столб дыма и огня. Сообщается, что перед этим был слышен сильный хлопок.

    Никаких деталей об этом происшествии пока нет.

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