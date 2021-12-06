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Число жертв в результате извержения вулкана в Индонезии достигло 22

Число жертв в результате извержения вулкана в Индонезии достигло 22 По меньшей мере 22 человека погибли в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява, еще более 20 числятся пропавшими без вести.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 17:10
Число жертв в результате извержения вулкана в Индонезии достигло 22

По меньшей мере 22 человека погибли в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява, еще более 20 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник новостному порталу Detik представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

"Спасатели во время операции обнаружили тела погибших, таким образом, общее число достигло 22", - уточнил чиновник. По его словам, "личности пятерых пока еще не установлены".

Ранее представители ведомства рассказали журналистам, что "в результате выброса пепла 4 декабря по меньшей мере 27 местных жителей числятся пропавшими без вести". При этом ранения получили свыше 50 человек.

Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява и входит в число почти 130 активных вулканов на территории Индонезии.

11.03

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 15 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным ведомства, 27 человек пропали без вести. Отмечается, что поисково-спасательная операция в провинции Восточная Ява продолжается.

Ранее на индонезийском острове Ява произошло извержение вулкана Семеру. Экстренные службы сообщали о 14 погибших и 56 пострадавших местных жителей. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява и входит в число почти 130 активных вулканов на территории Индонезии.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyada vulkan püskürməsindən ölənlərin sayı 22-yə çatıb
Версия на английском языке Death toll in Indonesian volcanic eruption rises to 15

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