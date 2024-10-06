В Нигерии население одного штата эвакуировано из-за наводнения

Наводнение после нескольких часов интенсивных ливней охватило город Ондо - административный центр одноименного штата на юге Нигерии.

Наводнение после нескольких часов интенсивных ливней охватило город Ондо - административный центр одноименного штата на юге Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает портал Punch.

Отмечается, что из-за наводнения в городе разрушены тысячи жилых домов, идет массовая эвакуация жителей. Помимо столицы штата затронуты города Итанла, Ока, Одо Иджому, Бетлехем. Под воду ушла значительная часть территории штата.

Ранее Агентство гидрологических услуг Нигерии предупредило об опасности возникновения наводнений в 11 из 36 штатов страны. Помимо ливней среди причин - спуск воды из крупнейшего в соседнем Камеруне водохранилища на реке Бенуэ, нижнее течение которой приходится на нигерийскую территорию.

Всего примерно 4 млн человек пострадали от беспрецедентных наводнений, охвативших страны Западной и Центральной Африки. Больше других затронуты Нигерия, Чад, Мали, Гвинея, Нигер, Камерун, Гана и Либерия, где погибли сотни людей, уничтожены обширные посевные площади сельскохозяйственных культур.

Специалисты видят причины разрушительных наводнений в глобальных климатических переменах. По данным Международного комитета Красного Креста, в Сахеле средние температуры повышаются в полтора раза быстрее, чем в других странах.