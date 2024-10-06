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Армия Израиля заявила о начале новой операции на севере Газы

Армия Израиля заявила о начале новой операции на севере Газы Израильские военные начали ночью операцию в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа для противодействия вооруженным отрядам радикалов из палестинского движения ХАМАС, атакованы десятки целей.
Другие страны
6 октября 2024 г. 10:47
Армия Израиля заявила о начале новой операции на севере Газы

Израильские военные начали ночью операцию в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа для противодействия вооруженным отрядам радикалов из палестинского движения ХАМАС, атакованы десятки целей.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"На основании полученных до этого Армией обороны Израиля разведданных, текущей оценки ситуации и полевых действий Армии обороны Израиля, которые указывали на присутствие террористов и террористической инфраструктуры в районе Джабалии в северной части сектора Газа, а также в свете усилий ХАМАС по восстановлению своего оперативного потенциала в этом районе 162-я дивизия начала этой ночью, в воскресенье, действовать в районе Джабалии", - говорится в сообщении.

Согласно информации, перед началом операции и уже во время ее проведения для поддержки действий сухопутных подразделений ВВС Израиля нанесли удары по десяткам военных целей в этом районе.

"Среди пораженных целей были склады с оружием, подземные объекты инфраструктуры, отряды террористов и другие объекты военной инфраструктуры. Операция (в Джабалии - ред.), направленная на систематическое уничтожение террористической инфраструктуры в этом районе, будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо для достижения ее целей", - отметили в ведомстве.

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