WP: Израиль более двух лет планировал операцию по подрыву устройств связи "Хезболлах"

Израильская служба разведки "Моссад" более двух лет планировала операцию по подрыву устройств связи, которыми пользовались члены ливанского движения "Хезболлах".
Как передает
По их информации, идея подрыва средств связи возникла в 2022 году, более чем за год до атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023-го. При этом, как пишет газета, "Моссад" начал внедрять в Ливан заминированные рации еще в 2015 году. Они использовались как инструменты прослушивания и могли быть взорваны в случае усугубления кризиса.
Чиновники сообщили WP, что "Хезболлах" приобрело пейджеры AR924 с начиненными взрывчаткой аккумуляторами через представителя тайваньской компании Apollo на Ближнем Востоке. Они подчеркнули, что компания не была причастна к операции "Моссада", поскольку производство устройств было передано на аутсорсинг, представитель Apollo не знал, что пейджеры собирались в Израиле.
Источники газеты также проинформировали, что крайне малое количество взрывчатого вещества, спрятанное в батарейном блоке пейджеров, было практически невозможно обнаружить. Израильские чиновники считают, что члены "Хезболлах" могли разобрать некоторые устройства или проверить их с помощью рентгена, однако обнаружить взрывчатку, а также средства удаленного доступа "Моссада" им не удалось.
При этом большая часть руководства страны не знала о подготовке операции вплоть до 12 сентября, когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал о ней на совещании, посвященном возможным мерам против "Хезболлах". Соединенные Штаты, как утверждают источники, не были заранее проинформированы об операции.