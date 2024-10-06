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Китай будет укреплять стратегическую координацию с КНДР

Китай будет укреплять стратегическую координацию с КНДР Пекин выражает готовность углублять стратегическое взаимодействие и дружественные обмены с Пхеньяном.
Другие страны
6 октября 2024 г. 06:53
Китай будет укреплять стратегическую координацию с КНДР

Пекин выражает готовность углублять стратегическое взаимодействие и дружественные обмены с Пхеньяном.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая, об этом заявил генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин.

Он направил телеграмму генсеку ЦК Трудовой партии Кореи, лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между КНР и КНДР.

"Китай готов совместно с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество", — говорится в публикации.

Си Цзиньпин подчеркнул, что придает большое значение развитию отношений двух стран, и Пекин готов совместно с Пхеньяном "содействовать устойчивому и долгосрочному развитию социалистического дела", которое пойдет на пользу народам двух стран. Председатель КНР подчеркнул, что дружба между Пекином и Пхеньяном "выдержала испытания временем".

В конце сентября кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону следует вести дела с Пекином, отметив, что это пойдет на благо стране, и "нужны лишь справедливые условия".

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Версия на азербайджанском языке Çin KXDR ilə strateji koordinasiyanı gücləndirməyə hazır olduğunu açıqlayıb

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