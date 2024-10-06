Китай будет укреплять стратегическую координацию с КНДР

Пекин выражает готовность углублять стратегическое взаимодействие и дружественные обмены с Пхеньяном.
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Он направил телеграмму генсеку ЦК Трудовой партии Кореи, лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между КНР и КНДР.
"Китай готов совместно с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество", — говорится в публикации.
Си Цзиньпин подчеркнул, что придает большое значение развитию отношений двух стран, и Пекин готов совместно с Пхеньяном "содействовать устойчивому и долгосрочному развитию социалистического дела", которое пойдет на пользу народам двух стран. Председатель КНР подчеркнул, что дружба между Пекином и Пхеньяном "выдержала испытания временем".
В конце сентября кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону следует вести дела с Пекином, отметив, что это пойдет на благо стране, и "нужны лишь справедливые условия".