Генсек ООН призвал "прекратить страдания" на Ближнем Востоке

Мировое сообщество должно не терять надежды и работать над тем, чтобы положить конец страданиям, охватившим Ближний Восток.

Мировое сообщество должно не терять надежды и работать над тем, чтобы положить конец страданиям, охватившим Ближний Восток.

Как передает Report , об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении, приуроченном к годовщине атаки боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

"Пора освободить заложников. Пора сложить оружие. Пора положить конец страданиям, охватившим регион. Настало время мира, международного права и справедливости. Организация Объединенных Наций всецело привержена достижению этих целей, - сказал глава всемирной организации. - В разгар такого кровопролития и в условиях непримиримых разногласий мы должны сохранять надежду. Давайте почтим память погибших, воссоединим семьи и положим конец страданиям и насилию на всем Ближнем Востоке. И не будем прекращать усилий, направленных на долгосрочное урегулирование конфликта, чтобы Израиль, Палестина и все другие страны региона смогли наконец жить в мире и достоинстве, уважая друг друга".

Глава всемирной организации также заявил о том, что ХАМАС должно "разрешить Международному комитету Красного Креста посетить заложников", удерживаемых в секторе Газа.

Он указал, что "война, последовавшая за ужасными нападениями годичной давности, продолжает ломать жизни и причинять глубокие страдания палестинцам в Газе, а теперь и народу Ливана".