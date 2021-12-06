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Число жертв в результате извержения вулкана в Индонезии увеличилось до 15

Число жертв в результате извержения вулкана в Индонезии увеличилось до 15 Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 15 человек.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 11:03
Число жертв в результате извержения вулкана в Индонезии увеличилось до 15

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 15 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным ведомства, 27 человек пропали без вести. Отмечается, что поисково-спасательная операция в провинции Восточная Ява продолжается.

Ранее на индонезийском острове Ява произошло извержение вулкана Семеру. Экстренные службы сообщали о 14 погибших и 56 пострадавших местных жителей. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява и входит в число почти 130 активных вулканов на территории Индонезии.

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Версия на английском языке Death toll in Indonesian volcanic eruption rises to 15

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