В Мумбаи семь членов одной семьи погибли при пожаре в здании магазина

В Мумбаи в районе Чембур семь членов одной семьи, включая троих детей, погибли при пожаре, возникшем в магазине в здании жилого дома.

В Мумбаи в районе Чембур семь членов одной семьи, включая троих детей, погибли при пожаре, возникшем в магазине, расположенном в здании жилого дома.

Как передает Report со ссылкой на индийские СМИ, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки.

По данным агентства PTI, пожар произошел в здании, расположенном в районе Сиддартх Колони около 5:20 утра по местному времени. Представители пожарной службы сообщили, что первый этаж здания использовался как магазин, а верхний этаж - как жилое помещение.

"Около 6 утра к нам поступило сообщение о пожаре в здании G+2, на первом этаже был магазин, а семьи жили на двух других этажах. 7 человек погибли, а 2 человека, спавшие в магазине, спаслись", - цитирует заместителя комиссара полиции Хемраджа Сингха Раджпута агентство ANI.

По факту ведется расследование.