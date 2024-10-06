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Трамп: США выделяют миллиарды другим странам вместо помощи своим гражданам

Трамп: США выделяют миллиарды другим странам вместо помощи своим гражданам Американские власти выделяют десятки миллиардов долларов другим странам, но не могут оказать достойную помощь собственным гражданам, пострадавшим от последствий урагана "Хелен".
Другие страны
6 октября 2024 г. 05:02
Трамп: США выделяют миллиарды другим странам вместо помощи своим гражданам

Американские власти выделяют десятки миллиардов долларов другим странам, но не могут оказать достойную помощь собственным гражданам, пострадавшим от последствий урагана "Хелен".

Как передает Report, об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Они предлагают $750 людям, чьи дома смыло. И в то же время мы выделяем десятки миллиардов долларов странам, о которых большинство граждан США даже не слышало", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Батлере (штат Пенсильвания), где в июле на него было совершено покушение.

Трансляцию мероприятия вела медиакомпания RSBN. По ее данным, на выступление Трампа пришли десятки тысяч зрителей. К митингу присоединился также американский предприниматель и один из богатейших людей мира Илон Маск.

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