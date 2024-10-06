Трамп: США выделяют миллиарды другим странам вместо помощи своим гражданам

Американские власти выделяют десятки миллиардов долларов другим странам, но не могут оказать достойную помощь собственным гражданам, пострадавшим от последствий урагана "Хелен".
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"Они предлагают $750 людям, чьи дома смыло. И в то же время мы выделяем десятки миллиардов долларов странам, о которых большинство граждан США даже не слышало", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Батлере (штат Пенсильвания), где в июле на него было совершено покушение.
Трансляцию мероприятия вела медиакомпания RSBN. По ее данным, на выступление Трампа пришли десятки тысяч зрителей. К митингу присоединился также американский предприниматель и один из богатейших людей мира Илон Маск.