Президент Кыргызстана посетит Россию 7-8 октября

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 7-8 октября совершит визит в Москву.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 7-8 октября совершит визит в Москву.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил журналистам завотделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 7-8 октября посетит Российскую Федерацию для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ", - сказал он.

По его словам, 8 октября в Москве состоится очередное заседание Совета глав государств СНГ.

"В ходе предстоящего заседания Совета глав государств СНГ будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств - участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - отметил Азымбакиев.