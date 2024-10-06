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Обама присоединится к предвыборным мероприятиям Харрис 10 октября

Обама присоединится к предвыборным мероприятиям Харрис 10 октября Бывший американский президент Барак Обама присоединится к предвыборным мероприятиям кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камалы Харрис 10 октября.
Другие страны
6 октября 2024 г. 08:54
Обама присоединится к предвыборным мероприятиям Харрис 10 октября

Бывший американский президент Барак Обама присоединится к предвыборным мероприятиям кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камалы Харрис 10 октября.

Как передает Report, об этом сообщил канал ABC News со ссылкой на источник.

В сообщении отмечается, что Обама начнет посещать предвыборные мероприятия, проводимые Харрис и кандидатом в вице-президенты США Тимом Уолцом, начиная со следующего четверга.

Источник отмечает, что выступления Барака Обамы запланированы в колеблющихся штатах. Первым в этом списке станет Пенсильвания.

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Версия на азербайджанском языке Obama oktyabrın 10-da Harrisin seçki kampaniyasına qoşulacaq

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