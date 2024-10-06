Обама присоединится к предвыборным мероприятиям Харрис 10 октября

Бывший американский президент Барак Обама присоединится к предвыборным мероприятиям кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камалы Харрис 10 октября.

Бывший американский президент Барак Обама присоединится к предвыборным мероприятиям кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камалы Харрис 10 октября.

Как передает Report, об этом сообщил канал ABC News со ссылкой на источник.

В сообщении отмечается, что Обама начнет посещать предвыборные мероприятия, проводимые Харрис и кандидатом в вице-президенты США Тимом Уолцом, начиная со следующего четверга.

Источник отмечает, что выступления Барака Обамы запланированы в колеблющихся штатах. Первым в этом списке станет Пенсильвания.