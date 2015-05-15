Число жертв повторного землетрясения в Непале достигло 117 человек

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Жертвами землетрясения, произошедшего в Непале во вторник, стали 117 человек. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Национальном центре по чрезвычайным ситуациям страны.

Ранее сообщалось о 96 погибших.

Согласно последним данным, число погибших в результате двух землетрясений достигло 8316 человек, пострадавших — 76638.

Первые толчки повторного землетрясения магнитудой 7,3 были зафиксированы утром 12 мая. Эпицентр находился в 83 км к востоку от Катманду. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,5 км. После этого произошло еще несколько землетрясений, магнитуда самого сильного составила 6,3.

Ранее 25 апреля в Непале произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,9. Погибли свыше 8 тыс. человек. Днем позднее Непал потрясла серия повторных землетрясений.